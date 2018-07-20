20 Temmuz 2018, Cuma
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu 21 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
Sivasspor, Rybalka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Giriş Tarihi: 20.07.2018
Demir Grup Sivasspor geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor geçtiğimiz yıl Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'den 1 yıllığına kiraladığı Serhiy Rybalka'yı yeniden renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı ekibin Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde kamp yaptığı otele gelen Ukraynalı sporcu kendisini 3 yıllığına takıma bağlayan sözleşmeye imza attı. Rybalka otelde takım arkadaşları ile hasret gidererek tebrikleri kabul etti.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu 21 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
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