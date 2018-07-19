Demir Grup Sivasspor - Sebail: 2-1
Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde devam eden Demir Grup Sivasspor ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sebail ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Sivasspor sahaya, Sergio Rochet - Paul Papp, Carl Medjani, Vitaly Dyakov, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Delvin N'Dinga, Robinho, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Arouna Kone 11'iyle çıktı.
Kırmızı-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş ve Arouna Kone atarken, Sebail'in tek golünü ise ikinci yarıda penaltıdan Agabala Ramazanov'dan geldi.
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