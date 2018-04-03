Yiğido Aybabayla coştu

Ligde 41 puanla 7. sırada Avrupa mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar son 5 sezonda 27. haftalar itibariyle en yüksek puanı elde etti. Teknik Direktör Samet Aybaba, “İnşallah Avrupa kupalarına adımızı yazdıracağız” diye camiaya söz verdi

BU sezon tekrar yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa kupaları yarışına katılan Sivasspor, son 5 yılın en iyi performansını sergiliyor. Kırmızı- beyazlılar, 27 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 41 puan topladı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde şahlanan Yiğido, 27. haftalar itibariyle Süper Lig'de 2015-2016'da 21, 2014- 2015'te 31, 2013-2014'te 40 ve 2012-2013'te 35 puan toplamıştı. Yiğido, 2011-12'de Rıza Çalımbay'la 42 puanı yakalamıştı.



'HEDEFE DOĞRU GİDİYORUZ'

Karabük galibiyetini Konya deplasmanında perçinlemeyi isteyen Yiğido'da Teknik Direktör Samet Aybaba, Avrupa hedefleri için çok kritik bir maça çıkacaklarını söylediği öğrenildi. Robinho, Kone, Saivetli kadroyla önemli başarılara imza atmaya hazırlanan Aybaba'nın, "Sezon başında üst sıraları hedef olarak belirlemiştik. Hatta 'sezonu hedef olan bir yerde bitirelim' dedik. İnşallah Avrupa kupalarına adımızı yazdıracağız. Hedefe doğru gidiyoruz" diye Sivas camiasına söz verdiği belirtildi.