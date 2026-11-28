Samsunspor - Gençlerbirliği CANLI (Samsunspor - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor-Gençlerbirliği müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri