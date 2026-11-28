Samsunspor - Gençlerbirliği CANLI (Samsunspor - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor-Gençlerbirliği müsabakasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Başkent temsilcisi son haftada elde ettiği galibiyetin ardından Samsun'da da istediği sonucu almayı hedefliyor. Ev sahibi ekip ise taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmak istiyor. İki takım arasındaki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Elliot, Samed, Coulibaly, Afonso, Sekongo, Bayo
Gençlerbirliği: İrfan Can, Pedro, Arda, Metehan, Yiğit, Niasse, Luis, Oğulcan, Tiago, Traore, Mendes
SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 28 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
SAMSUNSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
OĞUZHAN AKSU DÜDÜK ÇALIYOR
Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor ile Gençlerbirliği arasındaki mücadelede Oğuzhan Aksu'yu görevlendirdi.
İKİ TAKIMIN SON HAFTA PERFORMANSI
Gençlerbirliği, 12. haftada Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Samsunspor ise deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 kaybetti.