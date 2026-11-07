Samsunspor-Tümosan Konyaspor CANLI (Samsunspor-Tümosan Konyaspor maçı canlı anlatım)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, evinde Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor-Tümosan Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan iki ekip, 11. haftada alacakları sonuçla puan tablosundaki yerlerini iyileştirmeyi amaçlıyor. İki takım arasında oynanan maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Elliot, Samed, Coulibaly, Sekongo, Afonso, Bayo.
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Toth, Melih, Diogo, Colley, Dompe, Mohamed.
SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
Karşılaşmaya Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevlendirmesine göre mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetiyor.
SAMSUNSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.