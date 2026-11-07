Samsunspor-Tümosan Konyaspor CANLI (Samsunspor-Tümosan Konyaspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, evinde Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor-Tümosan Konyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri