Samsunspor kötü gidişe 'dur' dedi! Kırmızı Şimşekler, Konyaspor'a karşı 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtaki tek golü, 39. dakikada Antonie Sekongo kaydetti.

ENİS DESTAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadeleye TÜMOSAN Konyaspor adına ikinci yarıda dahil olan Enis Destan, 84. dakikada Erakovic'e yaptığı müdahale nedeniyle direkt olarak kırmızı kart gördü.

BJELICA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Samsunspor'da göreve Thorsten Fink yerine getirilen Nenad Bjelica, kırmızı-beyazlılarla ilk galibiyetini aldı. Hırvat teknik adam, Samsunspor'un başında çıktığı ilk 3 maçtan puan elde edememişti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, ligde 8 maç aradan sonra puan aldı ve 2. galibiyetini elde ederek 7 puana yükseldi. TÜMOSAN Konyaspor ise çıktığı son 4 maçın 3'ünden yenik ayrılmış oldu. Yeşil-beyazlılar, ligde 8 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

15. dakikada Bayo'nun pasına hareketlenen Coulibaly'in şutunda kaleci Bahadır Göngördü topu yatarak bloke etti.

25. dakikada Masuaku'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Colley'in şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

29. dakikada Tomasson'un sol çaprazdan ortasında Bayo'nun altıpas içine indirdiği topa Coulibaly bomboş pozisyonda dokunamayınca defans, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31. dakikada Sousa'nın ara pasında Sekongo, kaleci Bahadır Göngördü ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü gole izin vermedi.

39. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Coulibaly'in pasında Sekongo plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Samsunspor karşılaşmanın ilk yarısın 1-0 önde tamamladı.

64. dakikada Dompe'nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

68. dakikada Awaziem'in kullandığı serbest atışta defanstan seken top Andzouana'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Samsunspor, ligde 8 maç sonra kazandı.