Samsunspor ile Göztepe yenişemedi! Nefes kesen maçta kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3'lük beraberlikle bitti ve her iki takım da 1'er puana razı oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri