Samsunspor ile Göztepe yenişemedi! Nefes kesen maçta kazanan yok
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3'lük beraberlikle bitti ve her iki takım da 1'er puana razı oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin golleri 30. dakikada Marius Mouandilmadji, 43. dakikada Emre Kılınç ve 90. dakikada Celil Yüksel'den geldi. İzmir ekibinin gollerini ise 3. dakikada Alex Matos, 46. dakikada Sinclair Armstrong ve 65. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Öte yandan Samsunspor'da Marius Mouandilmadji 58. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından her iki takım da lige 1'er puanla başladı.
Samsunspor ligde gelecek hafta deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇTAN DETAYLAR:
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Diabate, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 78 Samed Onur), Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 70 Fatih Kaya), Jarju (Dk. 78 Sekongo), Emre Kılınç, Mouandilmadji
Göztepe: Gugeshashvili, Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+1 Ogün Bayrak), Matos (Dk. 60 Rhaldney), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Armstrong (Dk. 60 Juan)
Goller:, Dk. 3 Matos, Dk. 46 Armstrong, Dk. 65 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 30 Mouandilmadji (Penaltıdan), Dk. 43 Emre Kılınç, Dk. 90 Celil Yüksel (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Matos, Dk. 28 Juan (Yedek kulübesinde), Dk. 52 Armstrong, Dk. 57 Allan (Göztepe), Dk. 52 Borevkovic (Samsunspor)