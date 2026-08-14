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Samsunspor Mbaitoloum Daniel sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 18 yaşındaki Çadlı oyuncu Mbaitoloum Daniel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Samsunspor Mbaitoloum Daniel sözleşme imzaladı

Samsunspor, bir süredir kulübün futbol akademisinde deneme antrenmanlarına katılan 18 yaşındaki Çadlı orta saha oyuncusu Mbaitoloum Daniel ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan imza törenine Futbol Direktörü Fuat Çapa ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Mbaitoloum Daniel'e kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Samsunspor ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

#Samsunspor #Süper Lig
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