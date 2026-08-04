Samsunspor, Antoine Sekongo'yu 5 yıllığına kadrosuna kattı

Samsunspor, Fransa ekibi USL Dunkerque'den 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa temsilcisi USL Dunkerque forması giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüp, genç futbolcuyla 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transferin Başkan Yüksel Yıldırım'ın vizyonuyla hayata geçirilen çok kulüplü futbol yapılanması Amissos Group bünyesindeki kulüpler arasındaki iş birliğinin önemli bir adımı olduğu belirtildi. Açıklamada, oyuncu gelişimini desteklemek ve sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirmek amacıyla oluşturulan bu yapının sahaya yansıyan ilk somut örneklerinden birinin Antoine Sekongo transferi olduğu ifade edildi.

İmza töreni, Başkan Yıldırım'ın İstanbul'daki holding binasında gerçekleştirildi. Törene Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile USL Dunkerque Başkanı Jasper Yıldırım katıldı.

Kulüp açıklamasında, yüksek oyun temposu, mücadeleci yapısı ve gelişime açık potansiyeliyle dikkat çeken Antoine Sekongo'nun orta sahadaki dinamizmi ve oyun kalitesiyle takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıldığı vurgulandı.

Samsunspor, açıklamasının sonunda Antoine Sekongo'ya "Hoş geldin" diyerek, kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir kariyer temennisinde bulundu.