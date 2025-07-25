Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, üçüncü hazırlık maçında Hollanda ekiplerinden Almere City FC'ye 2-1 mağlup oldu.

Hollanda'nın Arnhem kentindeki RKSV Driel Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Hollandalı hakem Stan Smit yönetti. Teknik direktör Thomas Reis, kırmızı-beyazlı takımı Almera City karşısına, Efe Berat, Zeki Yavru, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Rick Drongelen, Soner Aydoğdu, Antonie Makoumbou, Emre Kılınç, Oliver Ncham, Antoney Musaba ve Nany Dimata ilk 11'i ile çıkarttı.

Jeroen Rijsdijk'in çalıştırdığı Almere City FC ise maça Jonas Wendlinger, Boyd Reith, Joey Jacobs, James Lawrence, Teun Bijleveld, Enzo Cornelisse, Byron Burgering, Jochem Ritmeester, Julian Rijkhoff, Junior Kadile ve Jamie Jacobs 11'i ile başladı.

Karşılaşma, 2-1 Almera City'nin üstünlüğüyle sona erdi. Hollanda temsilcisinin gollerini 38. dakikada Jamie Jacobs ve 44. dakikada Julian Rijkhoff kaydederken, kırmızı-beyazlı takımın golü 76. dakikada, oyuna ikinci yarıda dahil olan Bedirhan Çetin'den geldi.

Bu maç ile Samsunspor, Hollanda kampını tamamladı ve futbolculara 2 gün izin verildi. Karadeniz ekibi, 28 Temmuz Pazartesi günü Samsun'da kendi tesislerinde toplanarak hazırlıklarına devam edecek.

Samsunspor, 1 Ağustos Cuma günü, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Fransa Ligue 2 takımı USL Dunkerque ile sezon açılış maçında karşı karşıya gelecek.