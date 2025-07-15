Samsunspor 30 yaşındaki orta saha Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada:

"Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden Emre Kılınç ile sözleşmemizi 2028'e kadar uzattık. Birlikte nice başarılara Emre!"

ifadeleri kullanıldı.

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