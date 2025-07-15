Samsunspor 30 yaşındaki orta saha Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada:
"Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden Emre Kılınç ile sözleşmemizi 2028'e kadar uzattık. Birlikte nice başarılara Emre!"
ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden Emre Kılınç ile sözleşmemizi 2028'e kadar uzattık. 🔴⚪ Birlikte nice başarılara Emre! 💪#Samsunspor #EmreKılınç pic.twitter.com/XVbfFvhJrc— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) July 15, 2025