Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Reeder Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"HAKEM BEŞİKTAŞ'IN KAZANMASINI İSTEDİ"

"İkinci sarı kart ağır bir karardı ama adalet yerini buldu. İkinci sarı kart, VAR'a gitmiyor. Hakem bizi öyle güzel doğradı... Bizim oyuncularımıza çok ucuz sarı kart gösterdi. Keşke Beşiktaş'a da gösterseydi. Hakem bugün yanlıydı, bir gol atmadığı kaldı! Beşiktaş'ın kazanmasını istedi. Ama önemli değil, kalecimiz, direkler korudu bizi."

"BEŞİKTAŞ'TAN HOCAMIZA DOLAYLI TEKLİF GELMİŞ"

"Bizim hocaya da dolayı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Menajerlerine sormuşlar. Direkt hocamıza değil, menajerine sorulmuş. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil. Almanya'dan geliyor. Biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın? Burada bir proje var. Biz, ligin ilk 5'te bitirirsek, hocamız seneye Avrupa'da bir takım çalıştırıyor olacak. Tahtamız açılacak. Erken imzalar atmayı düşünüyoruz şubatta tahta açıldıktan sonra."