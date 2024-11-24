Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Samsunspor evinde Alanyaspor'u konuk etti.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Samsunspor 35. dakikada Landry Dimata ile öne geçti. Konuk ekip Sergio Cordova'nın 46. dakikada attığı golle skoru tayin etti.
Samsunspor 26 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Alanyaspor ise 11 puana yükseldi.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Schindler), Satka, Van Drongelen, Bola, Soner Aydoğdu, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Tait, Dimata (Dk. 83 Soner Gönül), Moundilmadji (Dk. 69 Laura)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Fidan Alıtı, Yusuf Özdemir, Makouta (Dk. 90+3 Rony), Richard, Augusto, Janvier (Dk. 78 Fatih Aksoy), Efecan Karaca (Dk. 69 Hwang), Cordova
Goller: Dk. 35 Dimata (Reeder Samsunspor), Dk. 46 Cordova (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Moundilmadji (Reeder Samsunspor), Dk. 21 Lima, Dk. 64 Janvier, Dk. 90 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 90+5 Cordova (Corendon Alanyaspor)