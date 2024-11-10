Trendyol Süper Lig'de 12. haftada deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Thomas Reis'in açıklamaları:

"Ben bir Türk değilim ama bugün 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vefatı için üzüntülerimi iletmek istiyorum."

"Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Galatasaray'ın Tottenham maçını izledim. Çok agresif ve önde pres yapan bir Galatasaray vardı. Çok iyi savunma yapmalıyız. Ofansta da şansları değerlendirmeliyiz."