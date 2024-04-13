Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu. Gisdol, "İlk yarının ilk 30 dakikasında gösterdiğimiz performanstan kesinlikle memnun değilim. Bu konuda devre arasında oyuncularımla konuştum ve neyi değiştirmemiz gerektiği üzerine karar verdik. İlk 30 dakika sonrasında gösterdiğimiz performanstan da memnunum. Özellikle ilk yarının son 10 dakikasında daha baskın olan taraf bizdik. Rakibi nasıl durdurmamız gerektiğini konuştuk. Sahada çok iyi savaştık. Aldığımız 1 puandan dolayı mutluyum" diye konuştu.

"HER MAÇI KAZANAMAYIZ"

Son haftalarda takımın sergilediği performansın eleştirilmesi üzerine Gisdol, "Pendikspor karşısında kötü bir oyun sergilediğimizi söyleyemem. Her maçı kazanamayız. Bugün de zor bir takıma karşı oynadık. Ona göre taktiksel değişiklikler yapmak durumunda kaldık. Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız. Sonuç olarak 1 puan kazandığımız için sizin de mutlu olmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik direktör, Soner Gönül'ün performansının sorulması üzerine, "Özellikle burada bazı oyuncular hakkında çok soru geliyor. Soner'in oynadığı maçlarda ve idmanlarda gösterdiği performans sebebiyle oynaması gerektiği taraftarıyım. Her hafta farklı oyuncular hakkında sorular geliyor. Samsunspor taraftarı oyuncuların performansından mutluluk duyabilirler. Bütün oyuncularımız ligde kalmak için ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

"KARARIN SEZON BAŞINDA ALINMASI GEREKİRDİ"

"Yabancı VAR Hakemi" kararı hakkında da konuşan Markus Gisdol, "Bu tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı. Bu kararı kimler alıyor bilmiyorum. Bizim için her maç önemli ve kritik. Bizim için bu maçta önemliydi. Hakemlerin kararlarında daha istikrarlı olmalarını istiyorlarsa bu kararın sezon başında alınması gerekirdi. Sezon değerlendirmesini mevcut hakemlerle yaparak nerede hata yapıldığının kararlaştırılması gerekiyordu. Herkesin sakin olması gerekiyor. Sezon boyunca enteresan şeyler yaşadık. Hakemlere saygı duymamız gerekiyor. Federasyonun bazı kararlarına anlam veremiyorum. Örneğin bazen anlamsız bir şekilde lig maçları 1 hafta erteleniyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu tarz olaylara rastlayamazsınız" diyerek sözlerini tamamladı.