Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SAMSUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Taylan, Holse, Tait, Emre Kılınç, Fofana, Ercan Kara.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Ackah, Kartal, Boa Morte, Mane, Ramazan, Cardoso.
SAMSUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Kayserispor maçı 25 Ocak Perşembe günü saat 17:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.