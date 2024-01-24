Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Mickael Tırpan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda aramıza katılan futbolcumuz Mickael Tırpan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Ailevi sebeplerden dolayı kulübümüzden ayrılan futbolcumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

TIRPAN: AİLEMLE ARAMDAKİ MESAFE ÇOK ZORLAŞTI

Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Tırpan, "Samsunspor ailesi teşekkürler. Kısa ama yoğun bir dönemdi. Bu güzel şehir için çalıştığım için gurur duyuyorum. Ama ailemle aramdaki mesafe çok zorlaştı ve bu yüzden onlara dönmeye karar verdim. Ekip arkadaşlarıma ve çalışanlarıma başarılar dilerim. Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.