Süper Lig'de 11. hafta maçında Samsunspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Samsunspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Samsunspor - Hatayspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Satka, Van Drongelen, Soner, Tirpan, Tait, Benasser, Emre, Holse, Muhammed, Moundilmadji
Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Rivas, Matondo, Aabid, Lamkel Ze, Görkem, Dadashov