Sabah deplasmanda Viking'e mağlup oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Viking, Sabah'ı 4-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Viking ile Sabah karşı karşıya geldi.
Lyse Arena'da oynanan maçta Viking, Sabah'ı 4-1 mağlup etti.
Viking'in gollerini 27. ve 90+4 dakikalarda Erik Botheim, 69. dakikada Zlatko Tripic, 81. dakikada Henrik Falchener kaydederken Sabah'ın tek golü 11. dakikada Patrick Mbina'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Viking, 4 puanla 22. sırada yer alırken Sabah 3 puanla 31. sırada kaldı.