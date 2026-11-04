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Sabah deplasmanda Viking'e mağlup oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Viking, Sabah'ı 4-1 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Sabah deplasmanda Viking'e mağlup oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Viking ile Sabah karşı karşıya geldi.

Lyse Arena'da oynanan maçta Viking, Sabah'ı 4-1 mağlup etti.

Viking'in gollerini 27. ve 90+4 dakikalarda Erik Botheim, 69. dakikada Zlatko Tripic, 81. dakikada Henrik Falchener kaydederken Sabah'ın tek golü 11. dakikada Patrick Mbina'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Viking, 4 puanla 22. sırada yer alırken Sabah 3 puanla 31. sırada kaldı.

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