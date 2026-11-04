Borussia Dortmund, Real Betis'i mağlup etti! Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Real Betis'i 2-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken İspanya temsilcisi de 9 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Borussia Dortmund ile Real Betis, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren goller 49. dakikada Silva ve 72. dakikada Karetsas'tan geldi. Konuk ekip Real Betis'in tek golünü ise 67. dakikada Ruibal kaydetti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Borussia Dortmund, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİPLER ARSENAL VE SLOVAN BRATISLAVA
Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 9'a yükseltti. Real Betis ise 9 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Borussia Dortmund, Arsenal'a konuk olacak. Real Betis ise Slovan Bratislava deplasmanında galibiyet arayacak.