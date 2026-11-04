Borussia Dortmund, Real Betis'i mağlup etti! Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Real Betis'i 2-1 mağlup etti. Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 9'a yükseltirken İspanya temsilcisi de 9 puanda kaldı.