Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis ile Feyenoord, lig aşamasının önemli karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Peki, Real Betis-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi ayrıntılar...

Real Betis-Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı Real Betis-Feyenoord karşılaşmasıyla devam ediyor. İspanya'da oynanacak mücadelede, Avrupa'daki başarılı başlangıcını sürdürmek isteyen Real Betis ile Hollanda Ligi'ndeki etkili performansını Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı hedefleyen Feyenoord karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da son maçlarında ortaya koyduğu hücum performansı, Sevilla'daki randevu öncesinde dikkat çekiyor. Peki, Real Betis-Feyenoord maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak?

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Real Betis-Feyenoord karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmaya İspanya'nın Sevilla şehrindeki Estadio de La Cartuja ev sahipliği yapacak.

REAL BETIS-FEYENOORD HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis ile Feyenoord arasındaki mücadele, tabii Spor 4 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı tabii platformu üzerinden takip edebilecek.

REAL BETIS VE FEYENOORD'UN SON DURUMU

Avrupa karşılaşması öncesinde iki takımın kendi liglerindeki performansları da dikkat çekiyor.

Real Betis, İspanya La Liga'da oynadığı dokuz karşılaşmanın ardından 19 puan topladı. Manuel Pellegrini'nin ekibi, Barcelona karşısında aldığı 5-2'lik mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde yeniden galibiyete ulaşmayı amaçlıyor.

Feyenoord ise Hollanda Eredivisie'de ilk dokuz haftayı yenilgisiz geçti. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Rotterdam ekibi, son lig maçında Telstar'ı deplasmanda 4-3 mağlup etti.

23 puana ulaşarak liderlik koltuğunda bulunan Feyenoord, Sevilla'da da galibiyet hedefliyor.

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

UEFA'nın karşılaşma öncesi yayımladığı istatistikler, iki takımın hücum ve savunma performansları arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor.

Real Betis, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 10 karşılaşmanın dokuzunda mağlubiyet yaşamadı. İspanyol ekibi, bu süreçte yedi galibiyet ve iki beraberlik elde etti.

Ayrıca Real Betis, Avrupa kupalarındaki son 10 iç saha maçının tamamında en az iki gol kaydetti.

Feyenoord'un Avrupa deplasmanlarındaki performansı ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Hollanda temsilcisi, Barcelona karşılaşmasıyla birlikte üst üste yedi Avrupa deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.

Buna karşılık Rotterdam ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son sekiz maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bu veriler, Real Betis'in iç saha hücum etkinliği ile Feyenoord'un deplasmanda gol bulabilme becerisinin karşılaşmadaki önemli unsurlar arasında yer alabileceğini gösteriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU

Real Betis, lig aşamasında ilk iki maçını kazanarak 6 puana ulaştı. Feyenoord ise iki karşılaşmadan 3 puan çıkardı.

İki takım da Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta karşılaşmalarını 3-2'lik galibiyetlerle tamamladı. Real Betis, Porto'yu mağlup ederken Feyenoord, Como karşısında kazandı.

REAL BETIS VE FEYENOORD'UN HÜCUM PERFORMANSI

İspanyol temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında altı gol atarken kalesinde dört gol gördü.

Feyenoord ise bu süreçte dört gol kaydetmesine rağmen yedi gole engel olamadı.

Her iki takımın da ilk iki Avrupa maçında gol bulması hücum performansları açısından olumlu bir gösterge olarak öne çıkıyor. Ancak Feyenoord'un yedi, Real Betis'in dört gol yemesi, savunma organizasyonlarının Sevilla'daki mücadelede belirleyici olabileceğini düşündürüyor.

Real Betis, bu karşılaşmayla birlikte üçüncü Avrupa galibiyetini ararken Feyenoord ise puanını altıya yükseltmek için mücadele edecek.

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın resmî hakem görevlendirmesine göre Real Betis-Feyenoord maçını İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek.

Sozza'nın yardımcılıklarını Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak. VAR görevini ise Daniele Chiffi üstlenecek.

FEYENOORD VE REAL BETIS İÇİN AVRUPA'DA ÖNEMLİ VİRAJ

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması sekiz karşılaşma üzerinden oynanıyor. Bu nedenle üçüncü hafta maçları, takımların üst sıralara yükselme hedefleri açısından önem taşıyor.

Real Betis, sezon başından itibaren Avrupa'da elde ettiği galibiyetleri sürdürerek avantajını artırmayı hedeflerken Feyenoord, deplasmandaki olumsuz sonuçlarını geride bırakmak istiyor.

Sevilla'da alınacak sonuç, iki takımın sonraki haftalara hangi puan toplamıyla gireceğini belirleyecek.

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇI CANLI TAKİP EKRANI