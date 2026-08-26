UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesi kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil etmeye hak kazandılar. Peki 2 takımımızın yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan play-off maçları sonrası gözler lig aşamasına çevrildi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, Devler Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandılar.

KURA ÇEKİMİ 27 AĞUSTOS'TA!

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları, 27 Ağustos'ta Monaco'da yapılacak ve TSİ 19.00'da çekilecek.

Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray, dev organizasyonda 4 torbadan 2'şer takımla kozlarını paylaşacak ve her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 maç yapacak.

Devler Ligi'nde ilk hafta maçları ise 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

1.TORBA

PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid



2.TORBA

Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis



3.TORBA

Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo Glimt

4.TORBA

Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava/Celje, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens, Sabah