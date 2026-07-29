Universitatea Craiova-Levski Sofia maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Romanya temsilcisi Universitatea Craiova, sahasında Bulgaristan ekibi Levski Sofia’yı konuk edecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 1-0’lık skorla üstün tamamlayan Levski Sofia, yakaladığı bu önemli avantajı koruyarak adını bir üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun en kritik randevularından birine çıkacak olan ev sahibi Universitatea Craiova ise taraftarının desteğiyle skoru lehlerine çevirip unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Nefes kesecek rövanş öncesinde iki takımın son durumu, muhtemel 11'ler ve maça dair tüm merak edilen detaylar haberimizde!