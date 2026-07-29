Lech Poznan-AGF Aarhus CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Polonya temsilcisi Lech Poznan, sahasında Danimarka ekibi AGF Aarhus'u konuk ediyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibini 4-1 mağlup ederek tur kapısını büyük ölçüde aralayan Lech Poznan, taraftarlarının desteğiyle bu büyük avantajı koruyup adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor. Üç farklı yenilginin ardından zorlu Polonya deplasmanına çıkan AGF Aarhus ise zoru başarıp tarihi bir geri dönüşe imza atarak Avrupa maratonunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. İşte Lech Poznan-AGF Aarhus maçının detayları!