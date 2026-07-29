Kızılyıldız-Larne FC maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile Kuzey İrlanda ekibi Larne karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla kazanan Kızılyıldız, rövanşa büyük bir avantajla çıkarken, Larne ise Avrupa'nın güçlü rakiplerinden biri karşısında mucizevi bir geri dönüşe imza atmanın hesaplarını yapıyor. Belgrad'da oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takımın son form durumu, muhtemel ilk 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar haberimizde!