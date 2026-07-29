Kauno Zalgiris-KI Klaksvik maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris, sahasında Faroe Adaları ekibi KÍ Klaksvík’i konuk ediyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle dönen iki ekip de tur biletini kapabilmek için tüm kozlarını sahaya sürecek. Ev sahibi Kauno Zalgiris, taraftar desteğini arkasına alıp saha avantajını kullanarak adını bir üst tura yazdırmayı hedeflerken; Avrupa kulvarındaki sürpriz performanslarıyla tanınan KÍ Klaksvík ise zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Nefes kesecek rövanş öncesinde iki takımın form durumları, muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!