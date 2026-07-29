Kairat-Omonia Nicosia maçı ne zaman? Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Kazakistan temsilcisi Kairat, sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Omonia Nicosia'yı ağırlıyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 1-0 kaybederek tur şansını zora sokan Kairat, taraftarlarının desteği ve güçlü iç saha performansıyla skoru lehine çevirip bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. İlk maçta yakaladığı tek gollü avantajı korumak isteyen konuk ekip Omonia ise rakipten gelebilecek baskıyı göğüsleyip Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Heyecan seviyesi yüksek geçecek kritik randevu öncesinde canlı yayın bilgileri, takımlardaki son gelişmeler ve muhtemel 11'ler haberimizde!