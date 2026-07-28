Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers, sahasında Ermenistan ekibi FC Ararat Armenia’yı ağırlıyor. İlk karşılaşmayı 2-0’lık net bir skorla kazanan konuk ekip FC Ararat Armenia, deplasmanda yakaladığı avantajı koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Saha ve seyirci avantajını arkasına alacak Shamrock Rovers ise Avrupa sahnesinde unutulmaz bir geri dönüşe daha imza atıp tur biletini kapmanın hesaplarını yapıyor. İki takımın Devler Ligi'ndeki yolculuğunu belirleyecek dev rövanş öncesinde son form durumları, muhtemel 11'ler ve maça dair tüm detaylar haberimizde!