Lincoln Red Imps-Mjallby maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps, sahasında İsveç ekibi Mjallby'yi konuk ediyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybederek tur şansını zora sokan Lincoln Red Imps, taraftar desteğiyle tarihi bir geri dönüşe imza atıp tur kapısını açmayı hedefliyor. İlk maçta elde ettiği net 3 gollü avantajı korumak isteyen konuk ekip Mjallby ise zorlu deplasmandan turla dönerek Devler Ligi'ndeki yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği kritik rövanş öncesinde tüm merak edilenler haberimizde!