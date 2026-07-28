KuPS Kuopio-Sabah maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Finlandiya temsilcisi KuPS, sahasında Azerbaycan ekibi Sabah'ı ağırlıyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan KuPS, taraftar desteğini arkasına alıp skoru lehine çevirmeyi ve kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde 3. eleme turuna adını yazdırmayı hedefliyor. İlk maçta elde ettiği tek gollü avantajı korumak isteyen konuk ekip Sabah ise zorlu deplasmandan turla dönerek Avrupa maratonunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik rövanş öncesinde iki takımın son form durumları, muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair öne çıkan tüm detaylar haberimizde!