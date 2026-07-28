Hearts-Sturm Graz maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde İskoçya temsilcisi Hearts, sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk ediyor. İlk karşılaşmada rakibini 4-0 mağlup eden Sturm Graz, yakaladığı bu büyük avantajı koruyarak adını 3. eleme turuna yazdırmayı amaçlıyor. Tur şansını mucizelere bırakan ev sahibi Hearts ise taraftarı önünde zoru başarıp tarihi bir geri dönüşe imza atmanın hesaplarını yapıyor. İki takımın Devler Ligi'ndeki kaderini belirleyecek bu kritik randevu öncesinde form durumları, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya dair öne çıkan tüm detaylar haberimizde!