Dinamo Zagreb-Thun CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, sahasında İsviçre ekibi Thun’u konuk ediyor. İlk karşılaşmada alınan 1-1’lik eşitliğin ardından tur kapısını aralamak isteyen iki ekip de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Avrupa kupalarındaki tecrübesini taraftar desteğiyle birleştirmeyi hedefleyen Dinamo Zagreb, iç saha avantajını kullanarak adını 3. eleme turuna yazdırmak amacında. Disiplinli oyun anlayışıyla dikkat çeken konuk ekip Thun ise deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak güçlü rakibini elemenin hesaplarını yapıyor. İki takımın Avrupa maratonundaki kaderini belirleyecek olan dev rövanş öncesinde son gelişmeler, muhtemel 11'ler ve maça dair tüm detaylar haberimizde!