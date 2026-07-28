Celje-Egnatia Rrogozhine maçı ayrıntıları: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Slovenya temsilcisi Celje, sahasında Arnavutluk ekibi Egnatia Rrogozhine’yi ağırlıyor. Tam 6 golün atıldığı ve 3-3’lük beraberlikle nefes kesen ilk karşılaşmanın ardından iki ekip de tur biletini kapmak için sahadaki yerini alacak. Ev sahibi Celje, taraftarının desteğini arkasına alıp bu kez galibiyete uzanarak adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor. Konuk ekip Egnatia ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyet alarak Devler Ligi yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Tüm gözlerin çevrildiği dev rövanş öncesinde iki takımın form durumu, muhtemel 11'leri ve maça dair tüm detaylar haberimizde!