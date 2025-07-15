UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları bugün oynanan 12 müsabakayla başladı.

Avrupa kupalarının en prestijli turnuvası kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak 2 müsabaka ile sona erecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

FC Milsami Orhei (Moldova): 0 - Kuopio (Finlandiya): 0

KF Shkendija (Kuzey Makedonya): 2 - The New Saints FC (Galler): 1

Malmö (İsveç): 3 - Iberia 1999 (Gürcistan): 1

RFS (Letonya): 1 - Levadia (Estonya): 0

Differdange 03 (Lüksemburg): 2 - Drita (Kosova): 3

Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1 - Vikingur (Faroe Adaları): 0

Breidablik (İzlanda): 5 - KF Egnatia (Arnavutluk): 0

Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek): 2 - Virtus AC 1964 (San Marino): 1

Kairat Almaty (Kazakistan): 2 - NK Olimpija (Slovenya): 0

Buducnost (Karadağ): 2 - Noah (Ermenistan): 2