ŞAMPİYONLAR LİGİ TIKLA İZLE | Inter-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında gözler Inter ile Barcelona arasındaki dev mücadeleye çevrildi. İlk karşılaşmanın nefes kesen 3-3’lük beraberlikle sonuçlanmasının ardından, şimdi tüm futbolseverler ikinci randevuda kimin finale yükseleceğini merakla bekliyor. İspanya’daki gol düellosunun ardından sahne bu kez Milano’da kuruluyor. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma, adeta bir futbol şöleni vaat ediyor. Inter, Hakan Çalhanoğlu’nun liderliğinde taraftar desteğini de arkasına alarak final yolunda tarihi bir adım atmak istiyor. Teknik Direktör Simone Inzaghi, bir kez daha finale ulaşmanın peşinde. Rakip ise yeniden yapılanma sürecinde önemli bir eşiği geçen Barcelona. Hansi Flick yönetiminde özgüvenini yeniden kazanan Katalan devi, genç yıldız Lamine Yamal ve formda isim Raphinha ile İtalya deplasmanında fark yaratmayı hedefliyor. Peki, Inter-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter ile Barcelona, ilk maçta olduğu gibi yine nefesleri kesecek bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. İspanya'da 3-3 biten gol düellosunun ardından, şimdi gözler İtalya'daki rövanşta kimin adını finale yazdıracağına çevrildi. Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. İlk maçta özellikle duran toplardan bulduğu gollerle etkili olan Milano temsilcisi, taraftarı önünde hata yapmadan adını finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Orta sahanın kilit ismi Hakan Çalhanoğlu ise hem oyunun temposunu yönlendirmek hem de hücumda yaratıcılığı artırmak için sahadaki en önemli kozlardan biri olacak. Öte yandan Hansi Flick ile yeniden yapılanan Barcelona, hem ligde hem Avrupa'da eski ihtişamlı günlerine dönmek istiyor. Genç yıldız Lamine Yamal ve hücumun etkili ismi Raphinha, Katalan ekibinin en büyük hücum silahları arasında yer alıyor. İlk maçta sergiledikleri tempolu oyunla dikkat çeken Barça, deplasmanda da aynı dinamizmle sahada yer almayı planlıyor. Peki, Inter-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında oynanacak Inter-Barcelona maçı 6 Mayıs Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

INTER-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Barcelona maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

INTER-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Taremi, Thuram

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Martinez, de Jong, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran

İKİ TAKIM DA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında tarihe geçen bir performans gösteren Barcelona ile Inter, İtalya'da oynanacak rövanş maçında da aynı başarıyı göstermek istiyor. Duran toplarla rakibine zor anlar yaşan Milano ekibi Thuram ve Dumfries (2) ile rakip fileleri havalandırmayı başardı. Rakibinin 3 golüne Lamine Yamal, Ferran Torres ve Yan Sommer'in (k.k.) attığı gollerle karşılık veren Katalan ekibi ise ikinci maçta daha etkili olmayı amaçlıyor.

Simone Inzaghi ile Hansi Flick'in ikinci defa taktik mücadelesinde gireceği rövanş maçında hangi takımın final biletini alacağı heyecanla bekleniyor.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİKLER

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı öncesi Inter ve Barcelona'da yaşanan sakatlıklar teknik heyetleri düşündürüyor. İspanya'da oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lautaro Martinez'in tedavisi devam ederken ikinci maçta süre alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. Pavard ve Carboni'nin de tedavilerine devam edilirken Milano ekibinde bu isimlerin forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

Hansi Flick önderliğinde sezon boyunca etkili performansını sürdüren Barcelona'da ise 6 ismin tedavisi sürüyor. İlk maçta sakatlanan Kounde dışında; Robert Lewandowski, Daniel Rodriguez, Marc Bernal, Marc Casado ve Pablo Torre'nin de sakatlıkları devam ediyor.

KULÜPLER ARASINDA 14. RANDEVU

Tarihleri boyunca 13 defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Inter ile Barcelona, yarı final rövanş maçında 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı Milano ekibi kazanırken, 6 mücadeleyi de Katalan temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Inter ile Barcelona arasında oynanan 13 karşılaşmada Milano temsilcisi 13 gol atarken, Katalan ekibi ise 20 golle karşılık verdi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Inter-Barcelona maçını Polonyalo hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz ve Adam Kupsik yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Paweł Raczkowski üstlenecek.

İki takım arasında oynanacak heyecan dolu karşılaşmanın VAR koltuğunda Hollandalı hakem Dennis Higler yer alacak. AVAR'da ise Pol van Boekel görev yapacak.