(Inter - Bayern Münih) (Real Madrid - Arsenal) maçları CANLI İZLE UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçları oynanıyor. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter 2-1'lik galibiyetin ardından evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Bir başka milli futbolcumuz Arda Güler'in takımı Real Madrid ise 3-0'lık mağlubiyetin ardından evinde zorlu maçta Arsenal'ı elemek istiyor. Bu mücadeleleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2025- 21:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025- 22:01