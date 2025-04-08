Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı çeyrek final aşamasında dev bir randevuya sahne oluyor. Arsenal ile Real Madrid, ilk karşılaşmada Londra’da kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında hata payının kalmadığı bu aşamada, iki dev takım da avantaja sahip olabilmek için sahaya çıkacak. Mikel Arteta yönetiminde Premier Lig’de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Arsenal, ligdeki puan kayıplarını Şampiyonlar Ligi’ndeki başarıyla telafi etmeyi amaçlıyor. Real Madrid ise Carlo Ancelotti’nin liderliğinde Şampiyonlar Ligi’nde adeta alışkanlık haline gelen başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Peki, Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Arsenal-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde gözler Londra'ya çevriliyor. Avrupa futbolunun dev sahnesinde Arsenal ile Real Madrid, yarı final yolunda ilk sınavlarına çıkacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadele, futbolseverlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. İngiliz temsilcisi Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde iç sahadaki güçlü performansını avantaja çevirmek istiyor. Premier Lig'de yaşadığı puan kayıplarını unutturmak ve Avrupa arenasında moral bulmak isteyen Topçular, taraftar desteğiyle Real Madrid karşısında galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta, turnuvanın gediklisi ve son şampiyonu Real Madrid var. Carlo Ancelotti önderliğindeki İspanyol devi, önceki turda Manchester City gibi zorlu bir rakibi saf dışı bırakarak gücünü bir kez daha ortaya koydu. Şimdi hedef, Arsenal'i de geçerek kupaya bir adım daha yaklaşmak. Mücadele öncesinde gözler bir yandan da genç Türk yıldız Arda Güler'e çevrilmiş durumda. Yetenekli futbolcunun bu dev maçta forma giyip giymeyeceği futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu dev karşılaşmada düdük ise Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Pejito'da olacak. Peki, Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ARSENAL-REAL MADRID UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı 8 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

ARSENAL-REAL MADRID UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER KADRODA OLACAK MI?

Son haftalarda Carlo Ancelotti tarafından daha fazla tercih edilmeye başlanan Arda Güler'in Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. A Milli futbolcunun, kritik karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik heyetin şans vermesi durumunda, Arda Güler'in Arsenal maçında oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.

ARSENAL-REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Merino, Saka, Martinelli, Trossard

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

MBAPPE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Arsenal'a konuk olacak Real Madrid'de gözler Kylian Mbappe'de olacak. Play-off turunda Manchester City ile oynanan iki maçta toplam 4 gol kaydeden ve takımının tur bileti almasını sağlayan Fransız yıldızın bir başka İngiliz takımına karşı nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi istatistiği:

ARSENAL REAL MADRID'E KAYBETMİYOR

Arsenal ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca 2 defa karşı karşıya geldi. 2005-2006 sezonunda son 16 turunda kozlarını paylaşan takımlar İngiltere'de oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. İspanya'da oynanan Rövanş maçında ise Arsenal mücadeleyi 1-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.