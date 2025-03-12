Arsenal-PSV Eindhoven maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Arsenal, Emirates Stadyumu'nda PSV Eindhoven'ı konuk edecek. İlk maçta Hollanda'da Timber, Nwaneri, Merino, Odegaard (2), Trossard ve Calafiori'nin golleriyle rakibini 7-1 gibi ezici bir skorla mağlup eden Londra ekibi, çeyrek final biletini büyük ölçüde cebine koydu. PSV Eindhoven'ın tek golünü Noa Lang kaydederken, Hollanda temsilcisi sahasında aldığı ağır yenilginin ardından rövanşta prestij mücadelesi vermeye hazırlanıyor.Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, ligde yaşadığı sürpriz puan kayıplarını telafi etmek ve taraftarlarına moral vermek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. PSV Eindhoven cephesi için bu mücadele, bir onur savaşı niteliğinde. İlk maçtaki ağır yenilgiyi unutup güçlü rakibi karşısında iyi bir performans sergilemeyi hedefleyen Hollanda ekibi, zorlu Emirates deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde. Bu önemli karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic yönetecek. Peki, Arsenal-PSV Eindhoven maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?
ARSENAL-PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Arsenal-PSV Eindhoven maçı 12 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
ARSENAL-PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-PSV Eindhoven maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.