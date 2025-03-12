Arsenal-PSV Eindhoven maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal, Emirates Stadyumu’nda PSV Eindhoven’ı ağırlıyor. Hollanda’da oynanan ilk karşılaşmada 7-1 gibi ezici bir galibiyet elde eden Mikel Arteta’nın öğrencileri, çeyrek finale adını yazdırmaya oldukça yakın. İngiliz devi, evinde oynayacağı rövanş mücadelesinde de kazanarak taraftarlarına keyifli bir futbol izletmek istiyor. Farklı mağlubiyetin şokunu atlatmaya çalışan PSV Eindhoven ise Londra’da prestij için sahaya çıkacak. Peter Bosz yönetimindeki Hollanda ekibi, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak moral bulmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Arsenal-PSV Eindhoven maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2025- 21:07