Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu. Konuk ekip, sahasında 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında ev sahibi ekibi 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İşte maçın detayları...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2025- 00:53