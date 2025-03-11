Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu. Konuk ekip, sahasında 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında ev sahibi ekibi 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İşte maçın detayları...
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2025- 00:53
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 52'nci dakikada Harry Kane ve 71'inci dakikada Alphonso Davies'den geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Bayern Münih, toplamda 5-0'lık skorla Bayer Leverkusen'i eledi ve adını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.