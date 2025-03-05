Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord'u 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 38'inci dakikada Marcus Thuram ve 50'nci dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcumuz, maçın 81'inci dakikasında Kristjan Asllani'nin yerine oyuna dahil oldu ve karşılaşmada herhangi bir gol veya asist yapamadı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.