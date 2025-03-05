UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Benfica son 16 turunda Barcelona'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Benfica ile Barcelona son 16 turu ilk maçında mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Barcelona maçı 5 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

👉BENFICA - BARCELONA CANLI İZLE👈