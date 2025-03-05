Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek tur için büyük bir avantaj elde etti. Bu sonuç, Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen teknik direktörü olarak Bayern Münih'e karşı yaşadığı ilk mağlubiyet oldu. Maçta yıldız oyuncu Harry Kane iki golle öne çıkan isim olurken Jamal Musiala da bir golle katkı sağladı.

Maçın ilk golü 9. dakikada Harry Kane'den geldi. Kane, Olise'nin ortasında kafayı vurarak topu ağlarla buluşturdu ve Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 54. dakikada Jamal Musiala'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Leverkusen'in oyununda aksaklıklar yaşanırken Bayern Münih'in üstünlüğü devam etti. 62. dakikada Leverkusen'den Nordi Mukiele, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

75. dakikada Harry Kane, penaltıdan bir gol daha atarak maçın skorunu belirledi ve Bayern Münih, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih, rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj yakalayarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yolunda büyük bir adım atmış oldu.