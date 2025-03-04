UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Arsenal, PSV deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin sonunda ise farklı bir skor tablosu ortaya çıktı. Arsenal, karşılaşmadan 7-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte maçın detayları... | Son dakika spor haberleri

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSV Eindhoven'ı deplasmanda 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Londra temsilcisi, Eindhoven'daki dev mücadelede rakibini adeta gol yağmuruna tuttu.

Maçın başından itibaren etkili bir oyun sergileyen Arsenal, ilk yarıda arka arkaya bulduğu gollerle farkı açtı. İlk gol, 18. dakikada Jurrien Timber'dan geldi. Ardından 21. dakikada Ethan Nwaneri'nin golü, Arsenal'in avantajını artırdı. 31'de Mikel Merino da sahneye çıkarak 3. golü kaydetti. PSV ise 43. dakikada Noa Lang ile bir gol bulsa da Arsenal'in etkileyici oyunu devam etti.

İkinci yarı, Arsenal için tam bir gol şöleni oldu. 47. dakikada Martin Ødegaard, 48'de ise Leandro Trossard skoru 5-1 yaptı. 73. dakikada tekrar sahneye çıkan Ødegaard, Arsenal'in 6. golünü kaydetti. Maçın sonunda 85. dakikada Riccardo Calafiori'nin attığı golle Arsenal, 7-1'lik tarihi bir galibiyet elde etti.

Arsenal, bu etkileyici sonuçla çeyrek final için kendisine oldukça güçlü bir avantaj sağladı. Rövanş maçı 12 Mart'ta Emirates Stadyumu'nda oynanacak.