UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Bayern Münih ile Celtic karşı karşıya geldi.
Almanya'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Bayern Münih üst tura yükseldi.
İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Bayern Münih, Daizen Maeda'nın Nicolas Kühn'e attığı pasta Kim Min-Jae'nin büyük hatası sonrası 63. dakikada maçta 1-0 geriye düştü.
Rakip yarı sahada ataklarını sürdüren Bayern Münih, 90+4. dakikada Alphonso Davies'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
#UCL | Celtic, Nicolas Khün'le golü buluyor! Bayern deplasmanında Celtic, seride skoru eşitliyor!⚽️ pic.twitter.com/OLIub2UO0d— TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025
#UCL | Alphonso Davies 90+4'te Bayern Münih'e turu getiriyor!!⚽️ pic.twitter.com/QwVfxxNBxX— TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025