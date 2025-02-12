UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 23.00 seansında oynanacak olan karşılaşmaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
CELTIC - BAYERN MÜNİH 11'LER
CELTIC: Schmeichel, Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor, Engels, McGregor, Hatate, Kühn, Maeda, Idah.
BAYERN MÜNİH: Neuer, Guerreiro, Dier, Upamecano, Laimer, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Olise, Kane.
Celtic-Bayern Münih maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
FEYENOORD - MILAN 11'LER
FEYENOORD: Wellenreuther, Read, Beelen, Hancko, Smal, Moder, Milambo, Timber, Hadj Moussa, Igor Paixao, Ueda
MILAN: Maignan, Hernandez, Pavlovic, Thiaw, Walker, Reijnders, Fofana, Leao, Felix, Pulisic, Gimenez.
Feyenoord-Milan maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
MONACO - BENFICA 11'LER
MONACO: Majecki, Vanderson, Salisu, Kehrer, Diatta, Akliouche, Zakaria, Al-Musrati, Golovin, Embolo, Biereth.
BENFICA: Trubin, Carreras, Otamendi, Silva, Araujo, Orkun Kökçü, Florentino, Aursnes, Schjelderup, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.
Monaco-Benfica maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...