UEFA Şampiyonlar Ligi maçları CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 23.00 seansında oynanacak olan karşılaşmaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2025- 23:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025- 23:50