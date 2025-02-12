Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Celtic'i 2-1 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Michael Olise ve 49. dakikada Harry Kane'den geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 79. dakikada Daizen Maeda kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Bayern Münih , İskoçya deplasmanında galip gelerek rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etmiş oldu.
Play-off turunun rövanş maçı olan Bayern Münih - Celtic karşılaşması, 18 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te oynanacak.