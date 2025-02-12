Celtic 1-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU ÖZET) | Bayern deplasmanda avantajı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Bayern Münih deplasmanda Celtic'i 2-1 mağlup etti. Alman ekibi bu karşılaşmayla birlikte ikinci maç öncesi avantajlı skoru elde etmiş oldu. İşte maçın detayları...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2025- 01:02