UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Manchester City ve Real Madrid, Avrupa futbolunun en prestijli arenasında bir kez daha kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki dev ekip, Devler Ligi’nde tam 13. kez karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yayaşan Manchester City, Şampiyonlar Ligi kupası alarak sezonu tamamlamak istiyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan tur atlamanın yollarını arıyor. Öte yandan, Şampiyonlar Ligi tarihine damga vuran Real Madrid, kupayı tam 15 kez müzesine götürmeyi başardı. Carlo Ancelotti yönetiminde bir kez daha Avrupa’nın zirvesine çıkmayı hedefleyen İspanyol ekibi, zorlu deplasmanda avantajlı bir skor alarak rövanş için avantaj elde etmek istiyor. Özellikle Arda Güler’in kritik mücadelede forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Manchester City-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. Dev turnuvada yoluna devam etmek isteyen Manchester City ile Real Madrid, bir kez daha karşı karşıya gelecek. Daha önce 12 kez birbirlerine rakip olan iki dev kulüp, 13. randevularında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Yeni formatta mücadele eden Manchester City, lig aşamasında 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22. sırada tamamladı. Beklenmedik puan kayıpları yaşayan İngiliz ekibi, taraftarı önünde rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Guardiola yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni bir kez kazanan City, bu sezon zirveye bir kez daha ulaşmak istiyor. Öte yandan, turnuvanın en başarılı takımı olan Real Madrid, 15 kez kazandığı kupaya bir yenisini daha eklemeye kararlı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, lig aşamasını 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 11. sırada tamamladı. Madrid ekibi, İngiltere deplasmanında avantajlı bir skor yakalamak istiyor. Karşılaşmayı Fransız hakem Clément Turpin yönetecek. Kritik maçta Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Manchester City-Real Madrid maçı 11 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER KADRODA OLACAK MI?

Carlo Ancelotti yönetiminde son haftalarda daha fazla şans bulan Arda Güler'in Manchester City karşısında kadroda olacağı tahmin ediliyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında ilk 11'de yer alması beklenmeyen A Milli futbolcunun, maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağına ise deneyimli çalıştırıcı karar verecek.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol, Silva, Kovacic, Foden, De Bruyne, Savinho, Haaland

Real Madrid: Courtois, Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy, Camavinga, Modric, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

MANCHESTER CITY İLE REAL MADRID ARASINDA 13. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek Manchester City ile Real Madrid 14. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda İngiliz ekibi 4 maçı kazanırken, İspanya takımı da 4 mücadeleden üstün ayrıldı. İki takımın oynadığı 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

İKİ TAKIM ARASINDA İLGİNÇ İSTATİSTİK

Son 3 sezondur üst üste rakip olan Manchester City ile Real Madrid arasında dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İki takım arasında oynanılan karşılaşmalardan bir üst tura çıkmayı başaran ekip, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı. 2021-2022 ve 2023-2024 sezonunda Real Madrid başarıya ulaşan ekip olurken, 2022-2023 sezonunda ise Manchester City mutlu sona ulaşmıştı.

REAL MADRID-MACHESTER CITY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

11 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak Manchester City-Real Madrid maçının rövanşı 19 Şubat Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.