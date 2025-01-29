UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sturm Graz sahasında Leipzig'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sturm Graz ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Leipzig maçı 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

STURM GRAZ - LEIPZIG MAÇI CANLI İZLE