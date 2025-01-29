UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında PSV evinde Liverpool'u konuk etti. Yedek ağırlıklı bir takımla sahaya çıkan Liverpool, Hollanda temsilcisine 3-2 mağlup oldu.

PSV UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında evinde Liverpool'u konuk etti.

Yedek ağırlıklı bir takımla sahaya çıkan Liverpool, Hollanda temsilcisine 3-2 mağlup oldu.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri Bakayoko ve Saibari (2) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 7'de 7 ile geldiği Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında ilk kez mağlup olmuş oldu.

Liverpool lig aşamasını 21 puanla lider olarak tamamlarken, PSV 14 puanla 14. sırada kaldı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, PSV yoluna play off turunda devam edecek.