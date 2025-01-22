UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sparta Prag sahasında Inter'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sparta Prag - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sparta Prag ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTA PRAG - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Inter maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SPARTA PRAG - INTER MAÇI CANLI İZLE